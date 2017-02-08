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Cem Karaca’sız 13 Yıl

08 Şubat, 2017 | 11:06

Cem Karaca Kimdir, Cem Karaca Hayatı

Anadolu Rock’ın babası Cem Karaca, aramızdan ayrılalı tam 13 yıl oldu.

Bugün usta sanatçı Cem Karaca’nın ölüm yıldönümü. Anadolu ezgileriyle rock müziğini harmanlayan Cem Karaca, vefatının 13. yıldönümünde de sevenlerinin kalbindeki yerini koruyor.

Sevenleri Cem Karaca’yı unutmadı

Ülkenin dört bir yanından sevenleri Cem Karaca’yı unutmadı. Sosyal medyada üzerinden Cem Karaca etiketiyle paylaşımlarda bulunan hayranları, mesajlarıyla usta sanatçıyı andı.

Cem Karaca, 8 Şubat 2004 tarihinde 59 yaşında iken solunum ve kalp yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

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Cem Karaca,

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