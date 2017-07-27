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Ceylan Çapa’nın Mykonos Keyfi

27 Temmuz, 2017 | 13:32

Ceylan Çapa'nın Mykonos Keyfi

Bir düğün için Yunan Adası Mykonos’a giden Ceylan Çapa tatilini uzattı.

Sosyetik güzel Ceylan Çapa, Mykonos tatilini sürdürüyor. Bir düğün için Yunanistan’ın dünyaca meşhur eğlence adası Mykonos’a giden Ceylan Çapa, burada kalıp tatilini uzattı.

Mykonos Adası Turları oldukça eğlenceli geçen sosyetik güzel, bol bol denize girip güneşlenirken renkli tatilinden kareleri Instagram sayfasından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Ceylan Çapa, Mykonos adasının simgesi “Good girls go to heaven, bad girls go to Mykonos (İyi kızlar cennete, kötü kızlar Mykonos’a gider” yazılı tişörtlerden almayı ihmal etmedi.

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Ceylan Çapa, Mykonos, Yunan Adaları,

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