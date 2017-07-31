Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Charlize Theron Meksika Tatilinde

31 Temmuz, 2017 | 12:27

Charlize Theron Meksika Tatilinde

Ünlü oyuncu Charlize Theron, ailesiyle birlikte Meksika tatilinde görüntülendi.

Amerika kıtasının en ateşli sahillerine ev sahipliği yapan Meksika, dünyaca ünlü isimlerin tatil tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Plajları kadar meşhur isimleri ağırlayan Meksika’nın son misafiri ünlü oyuncu Charlize Theron oldu. Oscar ödüllü aktris, önceki gün Meksika’da konakladığı lüks villanın havuz başında görüntülendi.

Ailesiyle birlikte tatilde olan Charlize Theron, güneşin tadını çıkarırken paparazzilere görüntülenmemek için epeyce uğraştı ancak başarılı olamadı.

Siyah bir mayo tercih eden 41 yaşındaki oyuncu, görüntülendiğini fark edince plaj elbisesini giyip odasına çekildi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Charlize Theron, Meksika,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Maldivler Taklidi

Maldivler Taklidi

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, Türkiye'nin Maldivler 'i olarak bilinen Salda Gölünde nikah tazelediler.
Yıldız Futbolcuya Benzerliğinden İstifade Edip Bedava Yunan Adaları Tatili Yaptı

Yıldız Futbolcuya Benzerliğinden İstifade Edip Bedava Yunan Adaları Tatili Yaptı

Paul Pogba'ya benzerliğinden istifade edip Yunan adalarında bedava tatil yaptı.
Fazıl Say Klasik Müziğin En Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

Fazıl Say Klasik Müziğin En Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müziğin en prestijli ödülüne layık görüldü.
Enka Açıkhava’da Fazıl Say Rüzgarı

Enka Açıkhava’da Fazıl Say Rüzgarı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Enka Açıkhava'da sanatseverlerle buluştu.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.