Charlize Theron Meksika Tatilinde

31 Temmuz, 2017 | 12:27

Ünlü oyuncu Charlize Theron, ailesiyle birlikte Meksika tatilinde görüntülendi.

Amerika kıtasının en ateşli sahillerine ev sahipliği yapan Meksika, dünyaca ünlü isimlerin tatil tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Plajları kadar meşhur isimleri ağırlayan Meksika’nın son misafiri ünlü oyuncu Charlize Theron oldu. Oscar ödüllü aktris, önceki gün Meksika’da konakladığı lüks villanın havuz başında görüntülendi.

Ailesiyle birlikte tatilde olan Charlize Theron, güneşin tadını çıkarırken paparazzilere görüntülenmemek için epeyce uğraştı ancak başarılı olamadı.

Siyah bir mayo tercih eden 41 yaşındaki oyuncu, görüntülendiğini fark edince plaj elbisesini giyip odasına çekildi.