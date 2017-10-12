Cingöz Recai’nin Galası Yapıldı

12 Ekim, 2017 | 12:21

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli’nin paylaştığı, Peyami Safa’nın aynı isimli eserinden uyarlanan “Cingöz Recai” filminin galası Kanyon’da yapıldı.

Filmin oyuncuları gecede hazır bulunurken, Kenan İmirzalıoğlu ‘Cingöz Recai’ ile ilgili olarak, “Filmi bu yılın gerçekleriyle yaptık. Çok özel bir oyuncu kadrosu var. Keyifle çalıştık. Yapımcımız da filmin yapımı için elinden geleni yaptı ve hakkını verdi. Özel bir buluşma olduğunu düşünüyorum. İnşallah seyirci de keyif alır.” dedi.

Meryem Uzerli ise ‘Cingöz Recai’nin çok farklı ve özel bir film olduğunu dile getirdi.

Çekimler Rusya St. Petersburg’da ve İstanbul’da yapıldı

Meryem Uzerli, “Çekimleri Rusya St. Petersburg’da ve İstanbul’da yaptık. Çok güzel enerjisi olan bir film. Ben Haluk Bilginer ve Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığım için Allah’a şükrediyorum. Çok güzel bir kadro olduk.” dedi.

Geceye Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal da katıldı.