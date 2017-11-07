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Deniz Seki’nin Duygusal Anları

07 Kasım, 2017 | 13:23

Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki dünya evine girdi.

Düğünde duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı Deniz Seki, gözyaşlarına engel olamadı.

Serkan Seki, bir süredir birlikte olduğu Mehtap Etyemez ile önceki akşam evlendi. Kozyatağı Hilton Otel’deki düğün töreni öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Deniz Seki, “İnşallah çok mutlu olurlar, ben onlardan daha çok heyecanlıyım. Serkan benim elimde büyüdü. Ben onun küçük annesiyim” dedi.

Faruk Salman Benim İlk Aşkımdı

Deniz Seki, “Biz bu dönem aslında sizin düğününüze gelmeyi düşünüyorduk” cümlesine şu karşılığı verdi: “Yani olmadı. Bugünü benim nikâhım olarak biliyordunuz. O (Faruk Salman) benim ilk aşkımdı. Çok kıymetlimdi. Ben de onun için çok kıymetliyimdir, biliyorum. Ama hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil arkadaşlar. Bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur.

Sizin bilmediğiniz 30 ayrılık yaşadık, barıştık. Bu konularda çok konuşmayı sevmiyorum. Utanıyorum açıkçası… İnsanları özel hayatımla meşgul etmeyi hiç sevmiyorum. Ben yaralıyım biliyorsunuz. Sizden de bir şey rica etmiştim, ne olursunuz benim canımı daha fazla acıtmayın, yaralamayın. Gereksiz bir açıklama yaptı kendisi. Canı sağ olsun, her zaman benim için kıymetlidir. Ona vefa borcumu hiçbir zaman unutmuş değilim.”

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Deniz Seki, Faruk Salman,

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