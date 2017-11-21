Dil İçin Amerika’ya Uçtu

21 Kasım, 2017 | 16:11

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan popçu Aleyna Tilki, okulunu dondurup dil için Amerika’ya uçtu.

Aleyna Tilki, annesiyle beraber Amerika’ya gitti. İngilizcesini geliştirmek için Amerika’ya gitme kararı alan, bu uğurda lise kaydını da donduran Tilki’nin henüz dil okulunu seçmediği, uygun okul bulmak için Los Angeles’a gittiği öğrenildi.

Genç şarkıcı, 9 Aralık’a kadar okul seçme ve kayıt işlemlerini yapıp Türkiye’ye dönmeyi planlıyor.