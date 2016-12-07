Dubai Jazz Festivalinde Mariah Carey Sürprizi

07 Aralık, 2016 | 09:52

Emirates sponsorluğunda gerçekleşecek Dubai Jazz Festivalinde bir sürpriz daha! Mariah Carey de sahnede olacak.

Dubai Media City Amphitheatre’da bu yıl 15. kez düzenlenecek Emirates Dubai Jazz Festivali’nde performans sergileyecek sanatçılar belli olmaya başladı. 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte sürpriz isimler yer alıyor.

Mariah Carey festival kapsamında sahnede olacak

ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey’nin Emirates Dubai Jazz Festivali ‘nde konser vermesi kesinleşti. 46 yaşındaki Carey, 23 Şubat günü Dubaili sevenleriyle buluşacak.

Enrique Iglesias ilk isim olmuştu

Emirates Dubai Jazz Festivali için daha önce Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ile anlaşıldığı duyurulmuştu.