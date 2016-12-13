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Dubai’de Tuba Büyüküstün Rüzgarı

13 Aralık, 2016 | 11:07

Dubai Uluslararası Film Festivali’ne katılan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Arap medyasının ilgisini çekmeyi başardı.

Dubai Uluslararası Film Festivali’ne katılan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Arap medyasının ilgisini çekmeyi başardı.

Dünyanın birçok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, katıldığı 13’üncü Dubai Uluslararası Film Festivali’nde yine büyük ilgi gördü. 55 ülkeden 156 film filmin yer aldığı Dubai Uluslararası Film Festivali’nde, 17 gala ve 16 özel sunum düzenlendi.

Dubai Uluslararası Film Festivali’ne katılan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Arap medyasının ilgisini çekmeyi başardı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı halıda yürüyen Tuba Büyüküstün, festivalde Arap medyasının gözdesi oldu. Dubai Uluslararası Film Festivali’ne Samuel L. Jackson, Melanie Griffith ve Eva Longoria gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Arap sanatçılar da katıldı.

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Dubai, Tuba Büyüküstün,

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