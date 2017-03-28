Eda Taşpınar’dan Dubai Pozları

28 Mart, 2017 | 13:19

Sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, Dubai seyahatinden kareler paylaşmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en lüks tatil kenti Dubai, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Alışverişten çocuk tatiline, çöl safarisinden deniz kum güneş tatiline birçok seçenekle karşımıza çıkan Dubai ‘nin son misafiri Eda Taşpınar…

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Eda Taşpınar, yılın büyük bölümünü yurt dışı seyahatleriyle geçiriyor. Şu sıralar Dubai ‘de olan Eda Taşpınar, tatilinin her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Uzun süredir Dubai tatili yapan sosyetik güzel, çöl safarisi, uçuş eğitimi gibi çeşitli etkinliklere katıldığı fotoğrafları instagram sayfasından paylaşmayı ihmal etmiyor.