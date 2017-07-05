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Eda Taşpınar’dan Mykonos Paylaşımları

05 Temmuz, 2017 | 09:55

Eda Taşpınar'dan Mykonos Paylaşımları

Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın Mykonos tatilinden paylaşımları devam ediyor.

Yaz kış demeden Yunanistan ve Yunan Adaları tatiline çıkan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu yıl da şaşırtmadı. Geçtiğimiz haftalarda Mykonos Adası Turları için Yunan Adaları ‘nın yolunu tutan Taşpınar, tatil fotoğraflarıyla oldukça dikkat çekiyor.

Eda Taşpınar'dan Mykonos Paylaşımları

Instagram sayfasından Mykonos tatilinin her anını takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar ‘ın keyfi oldukça yerinde. Gündüzleri denizde ve güneşlenerek geçiren güzel, Mykonos adasının meşhur gece hayatının da tadını çıkarıyor.

Eda Taşpınar'dan Mykonos Paylaşımları

Yunan Adaları aşığı olarak bilinen Eda Taşpınar ‘ın tatilini bitirmeye hiç niyeti yok gibi. Daha uzunca bir süre Mykonos ‘ta kalması beklenen sosyetik güzelin, Atina Turu da yapacağı öğrenildi.

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Eda Taşpınar, Mykonos, Yunan Adaları,

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