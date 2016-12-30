30 Aralık, 2016 | 10:54

Uzun bir aradan sonra yeni dizisiyle ekranlara dönen ünlü şarkıcı Emrah, Kapadokya’dan otel alıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan lüks bir rezidans alan Emrah, yatırımlarına İstanbul dışında da devam ediyor. Yeni projesi için bir süredir Kapadokya’da bulunan ünlü şarkıcı, buradan bir otel almak için harekete geçti.

Emrah’ın Aşk ve Mavi dizisinin çekimlerinden arta kalan zamanlarda Ürgüp ve Göreme çevrelerinde otel aradığı iddia edildi.

Türkiye’nin önemli turizm noktalarına olan ilgisiyle bilinen Emrah, daha önce Bodrum’da 200 yatak kapasiteli bir otel satın almıştı.