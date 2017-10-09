Emrah’ın Oğlu Evleniyor

09 Ekim, 2017 | 14:48

Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan evleniyor.

Tayfun Erdoğan evlenme programında tanıştığı Funda Çakır ile evleniyor.

Duymayan Kalmasın’ın haberine göre; çift dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasındaki isteme merasiminin ardından Tayfun ve Funda yüzüklerini taktı.

‘Babamdan dolayı kimse bize inanmıyordu, herkes aşkımızı yalan sandı ama biz evleniyoruz’ diyen Tayfun ile sözlüsü mayıs ayında nikah masasına oturacak.