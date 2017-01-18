Erken Sevgililer Günü

18 Ocak, 2017 | 11:54

Ünlü model Kylie Jenner ve şarkıcı erkek arkadaşı Tyga, sevgililer gününü erken kutladı.

Kylie Jenner ve sevgilisi Tyga, romantik bir akşam yemeği yediler. 14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım yapan aşıklar, öncesinde New York’ta bir araya geldiler. İkilinin romantik akşam yemekleri tercihi ise bir İtalyan restoranı oldu.

Kırmızı deri minisi ve derin dekoltesiyle yemek çıkışı görüntülenen Kylie Jenner ile sevgilisi Tyga’nın renk uyumu dikkatlerden kaçmadı. 19 yaşındaki Jenner’ın makyajı da tam not alırken çift Sevgililer Günü’ne hazırız mesajı verdi.