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Gezerken Para Kazanıyor

13 Şubat, 2017 | 09:25

Sarah Kohan Seyahat, Sarah Kohan Instagram, Sarah Kohan Travel

Avustralyalı hukuk öğrencisi Sarah Kohan, instagram takipçileri sayesinde gezerken para kazanıyor.

Instagram sayfasında 300 bine yakın takipçisi bulunan Sarah Kohan isimli blogger, dünyanın en enteresan yerlerine giderken aynı anda para da kazanıyor.

Sarah Kohan Seyahat, Sarah Kohan Instagram, Sarah Kohan Travel

Seyahat blooggerları arasında oldukça popüler olan Kohan, kaldığı otellerin ve giydiği bikinilerin fotoğrafları karşılığı tatillerini neredeyse ücretsiz yapıyor.

Sarah Kohan Seyahat, Sarah Kohan Instagram, Sarah Kohan Travel

Bora Bora, Hawaii, Bahamalar ve Güney Amerika gibi tropikal-sıcak iklimlerde tatil yapan Sarah Kohan, karşılaştığı egzotik canlılarla fotoğraflar çektirip instagram sayfasına yüklüyor.

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instagram, Sarah Kohan,

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