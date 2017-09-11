Gülşen dadı istemiyor

11 Eylül, 2017 | 09:36

Ünlü şarkıcı Gülşen oğlu Azur Benan’a bir süre kendi bakacak.

Bugüne kadar 3 dadı değiştiren Gülşen, ”Kimseye güvenim kalmadı. Bir süre dadımız olmayacak. Oğluma ben herkesten daha iyi bakarım” dedi.

Şarkıcı gülşen, müzisyen Ozan Çolakoğlu ile 9 Haziran’da İspanya Barcelona’da evlenmiş, geçen Ocak’ta oğlu Azur Benan’ı dünyaya getirmişti. Azur Benan 9 aylık oldu. Bu süre zarfında üç dadı değişti. (Posta)