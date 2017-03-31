Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti

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Fazıl Say Avrupa Turnesinde Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avrupa turnesine Nisan ayında da devam ediyor.

Robocop Gerçek Oldu! Dubai Sokakları Robot Polislere Emanet ABD yapımı Robocop filmindeki robot polis hikayesi gerçek oldu. Dubai Sokakları artık robot polislere emanet.