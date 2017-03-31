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Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti

31 Mart, 2017 | 16:30

Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının usta ismi Halit Akçatepe hayatını kaybetti.

Türkiye’yi yasa boğan haber Halit Akçatepe’den geldi. Türk sinemasının ustalarından Halit Akçatepe’yi kaybettik. Efsane oyuncu 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti

1975 yılında Hababam Sınıfı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasının efsaneleri arasına giren usta oyuncu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi göre Halit Akçatepe, İstanbul’da hayatını kaybetti.

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Güdük Necmi, Hababam Sınıfı, Halit Akçatepe,

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