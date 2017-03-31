Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti
31 Mart, 2017 | 16:30
Türk sinemasının usta ismi Halit Akçatepe hayatını kaybetti.
Türkiye’yi yasa boğan haber Halit Akçatepe’den geldi. Türk sinemasının ustalarından Halit Akçatepe’yi kaybettik. Efsane oyuncu 79 yaşında yaşamını yitirdi.
1975 yılında Hababam Sınıfı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasının efsaneleri arasına giren usta oyuncu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi göre Halit Akçatepe, İstanbul’da hayatını kaybetti.
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