Huzuru Bali Adasında Buldu

22 Şubat, 2017 | 15:01

Geçtiğimiz aylarda Endonezya’nın cennet adası Bali’ye yerleşen fotoğrafçı Bennu Gerede, yeni villasından kareler paylaştı.

Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz aylarda 4 çocuğu ile birlikte Endonezya’nın egzotik doğası ve büyüleyici atmosferiyle kendine hayran bırakan adası Bali’ye taşındı.



Bali’de müstakil bir villa satın alan Bennu Gerede, yeni evinin fotoğraflarını instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye de başlayan Gerede’nin yeni yaşantısından bir hayli memnun kaldığı görüldü.

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Ünlü fotoğrafçı Bali günlerine dair sayfasından paylaştığı bu karenin altına “ritueler ve tapınaklar her yerde. Evimin girisi. kutsanmis hissediyorum…” notunu düştü.