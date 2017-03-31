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İkiz Babası Olacak George Clooney’den Açıklamalar

31 Mart, 2017 | 10:54

Amal Alamuddin ve George Clooney

Yakında zamanda ikiz bebek babası olmaya hazırlanan George Clooney’den babalık heyecanı hakkında samimi açıklamalar geldi.

Avukat sevgilisi Amal Alamuddin ile İtalya’nın kanallar şehri Venedik’te rüya gibi bir düğünle evlenen usta aktör George Clooney, baba olmanın heyecanını yaşıyor. 55 yaşındaki George Clooney ile 39 yaşındaki eşi Amal Alamuddin, yakın zamanda ikiz bebeklerini kucaklarına alacaklar.

Eşinin hamilelik süreci ve baba olacak olmasıyla ilgili konuşan George Clooney, “Amal her şeyi tek başına halletti ve hamilelik sürecinde bana yapacak pek bir şey bırakmadı” dedi.

Ünlü aktör, ikiz babası olmakla ilgili ise “Bir anda iki çocuğun babası olmak eğlenceli olacak” şeklinde konuştu.

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Amal Alamuddin, George Clooney,

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