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İrem Derici’nin Çocuk İsteğine Eski Eşinden Yanıt

06 Kasım, 2017 | 23:23

Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından çocuk özlemini dile getirdi.

İrem Derici ‘Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?” yazarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir ise şarkıcının çocuk isteğine şu sözlerle gönderme yaptı:

”Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek”

Rıza Esendemir’in bu tweetine İrem Dericinin ne cevap vereceği de merak konusu…

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İrem Derici, Rıza Esendemir,

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