İspanyol Ateşi Kasıp Kavurdu
13 Temmuz, 2017 | 10:39
Jennifer Lopez, ‘Ni Tú Ni Yo’ isimli yeni İspanyolca şarkısının klibini yayınladı.
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, uzun süredir merakla beklenen İspanyolca şarkısının video klibini yayınladı.
47 yaşındaki Lopez’in cesur sahneleriyle dikkat çektiği ‘Ni Tú Ni Yo’ şarkısı, 24 saat içinde 3 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.
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Jennifer Lopez,
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