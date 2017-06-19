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Jennifer Lopez Fransa Sahillerinde Aşk Tazeliyor

19 Haziran, 2017 | 09:47

Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez, Fransa sahillerinde aşk tazeliyor.

Yeni çıkaracağı İspanyolca albümü merakla beklenen Jennifer Lopez ve erkek arkadaşı Alex Rodriguez, Fransa Sahilleri Turları ile gündemde. Bir süredir ayrılacakları iddia edilen çift, tüm dedikodulara rağmen dünyanın en romantik tatil bölgeleri arasında yer alan Fransa Sahilleri ‘nde objektiflere takıldılar.

Lüks bir yatla Fransa Sahilleri ‘ni turlayarak eşsiz güzellikte doğayla denizin keyfini süren Jennifer Lopez ve beyzbol yıldızı sevgilisi Alex Rodrigues, romantik tatilleriyle adeta ‘ayrılmadık’ mesajı verdiler.

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Fransa Sahilleri, Jennifer Lopez,

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