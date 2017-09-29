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Katie Holmes’ın Makyajsız Hali

29 Eylül, 2017 | 13:06

ABD’li ünlü aktris Katie Holmes makyajsız görüntülendi.

Aktör Jamie Foxx ile yaşadığı aşkla gündemde olan Katie Holmes, Los Angeles’ta alışverişte görüntülendi.

Makyajsız olan 38 yaşındaki oyuncu, organik bir marketten alışveriş yaptı. Altına sade bir eşofman ve üstünede kot gömlek giyen Holmes’ı paparazziler dışında kimse tanıyamadı.

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Jamie Foxx, Katie Holmes, Los Angeles,

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