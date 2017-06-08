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Kenan İmirzalıoğlu Miami’den Bir Ev Daha Aldı

08 Haziran, 2017 | 11:14

Kenan İmirzalıoğlu Miami

Gayrimenkul yatırımlarına devam eden Kenan İmirzalıoğlu, Miami’den bir ev daha aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, gayrimenkul yatırımlarına İstanbul’dan sonra ABD’de devam ediyor. Geçen yaz eşi Sinem Kobal ile Boydan Boya Amerika Turu yapan Kenan İmirzalıoğlu hayran kaldığı Miami’den bir villa satın almıştı.

Kenan İmirzalıoğlu Miami’den Bir Ev Daha Aldı

Adeta Amerika’yı mesken tutan çift, yine Miami’den bu kez bir gökdelenin 33. katındaki daireyi satın aldı. İddialara göre, ikili, South Beach’te Philippe Stack tarafından tasarlanan Icon adlı gökdelendeki dairelerine 1.5 milyon dolar ödedi.

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Amerika, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal,

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