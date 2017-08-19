Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Liseli Aşıklar Gibi

19 Ağustos, 2017 | 18:50

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çifti liseli aşıklar gibi.

Bodrum’da tatil yapan çift kameralarca görüntülendi.

Posta’da yer alan habere göre çift önceki gün Mazı’daki bir otelin iskelesindeydi. Yanlarında arkadaşları da vardı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal liseli aşıklar gibiydi. Hatta Kenan İmirzalıoğlu bir ara eşinin poposuna şaplak indirdi. Sinem Kobal canı acısa da kahkaha attı.

Kenan İmirzalıoğlu tatil bitiminde bu kez Kanal D’deki ‘Fatih’ dizisi için kamera karşısına geçecek.

Sinem Kobal plajda sigarayı elinden düşürmedi. Üst üste içti.

Kenan İmirzalıoğlu (43) ile Sinem Kobal (30) Aralık 2014’te Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin evlerinde verdiği partide tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. 16 Mayıs 2016’da da Cunda Adası’nda nikah masasına oturmuşlardı.