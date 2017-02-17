17 Şubat, 2017 | 10:02

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, Kosta Rika tatilinden fotoğrafları paylaştı.

Latin Amerika ülkelerine olan ilgisiyle bilinen özellikle Meksika tatilleri adından sıkça söz ettiren Kim Kardashian bu kez Orta Amerika’da tatilde.

Kim Kardashian’dan Kosta Rika Pozu

Ünlü TV yıldızı, Kosta Rika tatili sırasında çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki Kardashian, geçtiğimiz haftalarda gittiği Kosta Rika tatilinden kareleri kişisel web sitesi üzerinden paylaştı. Güneşin tadını çıkaran Kim’e kardeşi Khloe’nin de eşlik ettiği görülüyor.