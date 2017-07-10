Lionel Messi Balayında

10 Temmuz, 2017 | 12:48

Çocukluk aşkıyla nikah masasına oturan Lionel Messi, Karayipler balayı turunda

Barcelona forması giyen Lionel Messi, çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo ile geçtiğimiz günlerde resmen evlendi. Çift, nikah töreni sonrası çocuklarıyla birlikte balayı tatili için Karayip adalarının yolunu tuttu.

Arjantinli yıldız ve eşi Antonella Roccuzzo, oğulları Mateo ve Thiago ile birlikte Karayipler’in en gözde adası St. Barts’ta romantik bir balayı tatili geçiriyor.

Çifte Messi’nin Barcelona’dan takım arkadaşı Luis Suarez ve eşi Sofia da eşlik ediyor.