Liverpool Avustralya’da! Klopp Aborjinlerle Dans Etti

26 Mayıs, 2017 | 15:37

Liverpool Futbol Takımı, Premier Lig’de sezonun tamamlamasının ardından özel maç için Avustralya’ya gitti.

İngiltere Premier Lig ‘de sezon sona erdi. Sezonu 4. sırada bitiren Liverpool, özel maç için Avustralya’ya uçarak Sydney takımıyla karşılaştı.

Takımın tanıtımı için Avustralya’ya giden Liverpool’da futbolcular ve teknik direktör Jurgen Klopp oldukça eğlenceli anlar yaşadılar.

Renkli kişiliği ile tanınan Alman teknik adam, Aborjin çalgılarını çalıp, yerlilere özgü dans figürleri sergiledi. 49 yaşındaki Klopp, farklı bir kültürle tanışmanın kendisini memnun ettiğini dile getirdi.