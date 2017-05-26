Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Liverpool Avustralya’da! Klopp Aborjinlerle Dans Etti

26 Mayıs, 2017 | 15:37

Liverpool Avustralya’da! Klopp Aborjinlerle Dans Etti

Liverpool Futbol Takımı, Premier Lig’de sezonun tamamlamasının ardından özel maç için Avustralya’ya gitti.

İngiltere Premier Lig ‘de sezon sona erdi. Sezonu 4. sırada bitiren Liverpool, özel maç için Avustralya’ya uçarak Sydney takımıyla karşılaştı.

Takımın tanıtımı için Avustralya’ya giden Liverpool’da futbolcular ve teknik direktör Jurgen Klopp oldukça eğlenceli anlar yaşadılar.

Renkli kişiliği ile tanınan Alman teknik adam, Aborjin çalgılarını çalıp, yerlilere özgü dans figürleri sergiledi. 49 yaşındaki Klopp, farklı bir kültürle tanışmanın kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Avustralya, Jurgen Klopp, Liverpool, Premier Lig,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

İngiliz devi Manchester United, Ajax'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu oldu.
Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba'da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.
Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.
Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.