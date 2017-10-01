Merve Boluğur Fransa’da Stres Attı
01 Ekim, 2017 | 21:10
Güzel oyuncu Merve Boluğur boşanma stresini Fransa’da attı.
İki yıllık evliliğini geçtiğimiz hafta sonlandıran Boluğur bu yaz bol bol tatil yaparak stres attı. Yeni yaşına Fransa’da giren oyuncu, Fransa Disneyland’e de giderek sık sık fotoğraf paylaştı.
Murat Dalkılıç’tan boşanan Merve Boluğur imajını da yeniledi. Saçlarını kestirip açık bir renge boyatan oyuncunun yeni sezonda tv ekranlarına dönmesi bekleniyor.
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