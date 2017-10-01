Merve Boluğur Fransa’da Stres Attı

Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hacı Sabancı, şimdilerde Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte.

Bizim Hikaye adlı yeni diziyle ekranlara gelen Nesrin Cevadzade önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Murat Dalkılıç’tan boşanan Merve Boluğur imajını da yeniledi. Saçlarını kestirip açık bir renge boyatan oyuncunun yeni sezonda tv ekranlarına dönmesi bekleniyor.

İki yıllık evliliğini geçtiğimiz hafta sonlandıran Boluğur bu yaz bol bol tatil yaparak stres attı. Yeni yaşına Fransa’da giren oyuncu, Fransa Disneyland’e de giderek sık sık fotoğraf paylaştı.

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