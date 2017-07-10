“Miami’de Türkçe Müzik Çalan Gece Kulübü”

10 Temmuz, 2017 | 09:49

Ünlü iş adamı Yusuf Tekin, Miami’de gece kulübü açmaya hazırlanıyor.

Dünya Güzellerim isimli seyahat ve eğlence programı ile ekranlara geri dönen Burcu Esmersoy, önceki gece yakın arkadaşları Hakan-Derya Balta, Cenk-Ece Tosun, Ufuk Ceylan ve iş adamı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.

Grubun Yusuf Tekin’in yakın zamanda Miami’de açacağı Tren Miami isimli gece kulübünün ön çalışmalarını yapmak için toplandığı öğrenildi.

Ayak üstü gazetecilere demeç veren Burcu Esmersoy, konuya ilişkin, “Miami’de de Türkçe müzik çalan bir gece kulübü açılıyor. Düşünsenize orada da Türk’ün gücünü görecekler” dedi.