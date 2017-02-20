20 Şubat, 2017 | 10:37

İstanbul Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldırı. Olayın kundaklama olduğu ifade ediliyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin giriş kapısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Müjdat Gezen: Bir kundaklama olayı

Olayla ilgili Sözcü’ye konuşan Müjdat Gezen “Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır” dedi.

Gazeteci Uğur Dündar ise Twitter üzerinden “Sanat merkezi yakılmak istenilen büyük mizah ustası Müjdat Gezen ve öğrencilerine geçmiş olsun. Azmettiriciler ortada!” ifadelerini kullandı.