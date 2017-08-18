Murat Dalkılıç Merve Boluğur Boşanıyor

18 Ağustos, 2017 | 12:08

İki yıl önce büyük bir aşkla evlenen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur boşanıyor.

Uzun süredir çiftin boşanacağı yönünde ortaya atılan iddialar doğru çıktı.

Murat Dalkılıç’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çiftin boşanacakları kesinleşti.

“Merve ile uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık” diyen Dalkılıç, Merve Boluğur’a, kendisine yaşattığı yüzlerce mutlu gün için de teşekkür etti.

İşte Murat Dalkılıç’ın Instagram hesabından yaptığı o açıklama: