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Mykonos’ta Pişti Olan Ünlüler

19 Temmuz, 2017 | 12:43

Mykonos’ta Pişti Olan Ünlüler

Tatil için Yunan Adası Mykonos’u tercih eden eski aşıklar pişti oldular / İşte Mykonos’ta Pişti Olan Ünlüler

Yunanistan’ın en renkli ve eğlenceli adası Mykonos, ünlü isimlerin yaz tatillerinde sıklıkla tercih ettiği bir destinasyon. Mykonos Adası, Yakın oluşu ve vize kolaylığı gibi sebeplerle hafta sonu kaçamakları için bire bir.

Tatil için Mykonos adasını tercih eden ünlüler, eski aşklarıyla pişti oldular. Kimi eski sevgilisine nispet yaptı, kimi ise görmezden geldi.

İşte Mykonos’ta Pişti Olan Ünlüler

Hacı Sabancı – Özge Ulusoy

Özge Ulusoy, ablası ve arkadaşlarıyla gittiği barda, eski aşkı Hacı Sabancı ile karşılaştı. Özge Ulusoy, mekanın dış kısmında koltukların üzerine çıkıp dans ederek eğlendi. Sabancı ise içeride birbirinden güzel kızlarla özel locadaydı.

Burcu Esmersoy – Sami Kiresepi

Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı’nın partisi için Mykonos adasındaydı. Burcu Esmersoy çılgınca eğlenirken mekana eski nişanlısı Sami Kiresepi ve eşi geldi. Çift, ünlü sunucuyu görünce partide fazla kalmadan hemen ayrıldı.

Aslışah Alkoçlar – Hakan Sabancı

Aslışah Alkoçlar’ın arkadaşlarıyla gittiği gece kulübüne eski sevgilisi Hakan Sabancı da geldi. Hakan Sabancı, mekanın en havalı locasını kapatarak eski sevgilisine nispet yaptı.

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Mykonos, Yunan Adaları,

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