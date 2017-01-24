Neymar’ın Eski Sevgilisinden Tayland Pozları

24 Ocak, 2017 | 10:02

Sırp güzel Soraja Vucelic, Tayland tatilinden paylaştığı karelerle gündemde…

Barcelona forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, Tayland tatilinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

Golcü futbolcu ile birlikte olduğu dönemde sık sık gündeme gelen Soraja Vucelic, Tayland’ın incileri Phuket ve Phi Phi adalarındaki göz kamaştıran tatil pozlarıyla haftanın en çok konuşulan ismi oldu.

Büyüleyici doğaları ve muhteşem denizleriyle ünlü Phuket ve Phi Phi Adalarındaki tatilinden her anını instagram sayfasından paylaşan Sırp güzel, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.

Phuket Adasında denizin ve doğanın tadını çıkaran Soraja Vucelic, Phi Phi adasında dalış yaparak zengin sualtı yaşamı ile bilinen adadan unutamayacağı anılarla döndü.