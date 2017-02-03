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Nusret’ten Leonardo DiCaprio Paylaşımı

03 Şubat, 2017 | 13:46

Nusret'ten Leonardo DiCaprio Paylaşımı

Ünlü işletmeci Nusret, Dubai’deki restoranında Oscarlı oyuncu Leonardo Dicaprio’yı ağırladı.

Tuz dökme hareketi ile fenomen olan Nusret, bu sefer de dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio’ya özel “saltbae” yaptı.

Leonardo DiCaprio Dubai

Dubai’ye gelen Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio’ya yemek servisi yapan Nusret, instagram sayfasından o anı “2017 Oscar adayı sensin dedi” notuyla paylaştı.

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Dubai, leonardo dicaprio, Nusret,

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