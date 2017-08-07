Özcan Deniz’nin yeni aşkı kim?
07 Ağustos, 2017 | 10:00
Özcan Deniz, kendisinden hayli küçük sevgilisi Buse Narcı’dan ayrıldıktan sonra yeni aşkıyla görüntülendi.
Sözcü’de yer alan habere göre, Özcan Deniz gönlünü spor muhabiri Yağmur Karabal’ a kaptırdı.
Özcan Deniz ve yeni aşkı Yağmur Karabal geçtiğimiz günlerde trafikte görüntülenmişti. Sosyal medyada tanışan ikili fotoğrafları çekilince dikkat çekmemek için birbirlerini takibi bıraktı.
Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor.
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