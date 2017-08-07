Özcan Deniz’nin yeni aşkı kim?

Alp Özcan' ın Meryem Uzerli' den sonra İspanyol bir güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Victoria's Secret güzeli Sara Sampaio, sevgilisi Olivier Ripley ile İbiza'da aşk tazeledi.

Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor.

Özcan Deniz ve yeni aşkı Yağmur Karabal geçtiğimiz günlerde trafikte görüntülenmişti. Sosyal medyada tanışan ikili fotoğrafları çekilince dikkat çekmemek için birbirlerini takibi bıraktı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Özcan Deniz gönlünü spor muhabiri Yağmur Karabal’ a kaptırdı.

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