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Özcan Deniz’nin yeni aşkı kim?

07 Ağustos, 2017 | 10:00

Özcan Deniz'nin yeni aşkı kim?

Özcan Deniz, kendisinden hayli küçük sevgilisi Buse Narcı’dan ayrıldıktan sonra yeni aşkıyla görüntülendi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Özcan Deniz gönlünü spor muhabiri Yağmur Karabal’ a kaptırdı.

Özcan Deniz ve yeni aşkı Yağmur Karabal geçtiğimiz günlerde trafikte görüntülenmişti. Sosyal medyada tanışan ikili fotoğrafları çekilince dikkat çekmemek için birbirlerini takibi bıraktı.

Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor.

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