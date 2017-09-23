Paris’te El Ele Yakalandılar

23 Eylül, 2017 | 13:15

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen Paris’te el ele yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın düğünü için St. Tropez’e giden Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen tatile çıktı.

Paris’in altını üstüne getiren ikili Tuba Büyüküstün’ün fan’larına yakalandı.

Büyüksütün ile Evirgen’in fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.