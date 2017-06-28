Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Phuket Yaşantısını Anlattı

28 Haziran, 2017 | 10:21

Leyla Bilginel Phuket Adası

Üç yıl önce Tayland’ın dünyaca meşhur adası Phuket’e yerleşen Leyla Bilginel, buradaki yaşantısını anlattı.

10 yaşındaki oğlu Kayra ile üç yıl önce Phuket Adası‘na yerleşerek ada hayatına başlayan Leyla Bilginel, önceki gün İstanbul’da görüntülendi.

“Phuket’te 30 metrekare evim var” diyen Leyla Bilginel, “televizyonum, bulaşık makinem, çamaşır makinem yok. Çamaşırlarımı evde elimle ve ayağımla tepinerek yıkıyorum. Doğadaki bitkilerle besleniyorum” dedi.

Ünlü oyuncu Phuket’te oğluyla birlikte çok mutlu bir yaşam sürdüklerini belirterek Türkiye’ye kesin dönüş yapmayacağını söyledi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Leyla Bilginel, Phuket, Tayland,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Bu Yaz Halkidiki Tatili Yapmak İçin 5 Geçerli Neden

Bu Yaz Halkidiki Tatili Yapmak İçin 5 Geçerli Neden

Avrupa'nın Maldivler'i olarak bilinen Halkidiki tatili yapmak için geçerli 5 neden...
İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı

İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı

Dünyanın her yerinde 21 Haziran tarihinde kutlanan Uluslararası Yoga Günü, İstanbul'da da renkli görüntülere sahne oldu.
Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Birçok ünlü isim Yunanistan ve Yunan Adalarında yatırım yapmaya başlayınca akıllara 'Ünlüler Neden Yunanistan'dan Ev Alıyor' sorusu geliyor.
Dünyanın En Zengin Ünlüleri

Dünyanın En Zengin Ünlüleri

Forbes Dergisinin gelenekselleşen dünyanın en zengin ünlüleri listesi belli oldu.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.