Phuket Yaşantısını Anlattı
28 Haziran, 2017 | 10:21
Üç yıl önce Tayland’ın dünyaca meşhur adası Phuket’e yerleşen Leyla Bilginel, buradaki yaşantısını anlattı.
10 yaşındaki oğlu Kayra ile üç yıl önce Phuket Adası‘na yerleşerek ada hayatına başlayan Leyla Bilginel, önceki gün İstanbul’da görüntülendi.
“Phuket’te 30 metrekare evim var” diyen Leyla Bilginel, “televizyonum, bulaşık makinem, çamaşır makinem yok. Çamaşırlarımı evde elimle ve ayağımla tepinerek yıkıyorum. Doğadaki bitkilerle besleniyorum” dedi.
Ünlü oyuncu Phuket’te oğluyla birlikte çok mutlu bir yaşam sürdüklerini belirterek Türkiye’ye kesin dönüş yapmayacağını söyledi.
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Leyla Bilginel, Phuket, Tayland,
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