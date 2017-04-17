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Rihanna Meksika’da

17 Nisan, 2017 | 10:31

Barbadoslu seksi şarkıcı Rihanna, Meksika tatilinde

Barbadoslu seksi şarkıcı Rihanna, Meksika tatilinde objektiflere takıldı.

Dünyaca ünlü isimler yaz sezonunu erken açtı. Barbadoslu güzel Rihanna da onlardan biri. Seksi şarkıcı hafta sonu kaçamağı yaparak soluğu Meksika’da aldı.

Amerika kıtasının en ateşli sahillerine ev sahipliği yapan Meksika, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Barbadoslu seksi şarkıcı Rihanna, Meksika tatilinde
Tatil için sınırsınız imkanlar sunan Meksika, lüks otelleri, plajları, yeme – içme kültürü ve sualtı zenginlikleri gibi çok farklı alternatifle son yılların en çok tercih edilen bölgelerinden.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna da Meksika’da

Hemen her plajında bir ünlüye rastlamanın mümkün olduğu Meksika’da Rihanna rüzgarı esti. 29 yaşındaki Barbadoslu güzel, hafta sonunu Meksika’da lüks bir villa otelde geçirdi.

Barbadoslu seksi şarkıcı Rihanna, Meksika tatilinde

Kaldığı lüks villada havuz başı keyfi yaparken görüntülenen Rihanna, turuncu bir bikini tercih etti. Rihanna, eski formundan uzak daha dolgun hatlarıyla dikkat çekti.

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