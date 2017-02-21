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Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi?

21 Şubat, 2017 | 09:48

Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi?

Alina Kabaeva parmağında yüzükle görüntülendi, Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi sorusu sorulmaya başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘in gizli aşk yaşadığı iddia edilen Rus jimnastikçi Alina Kabaeva ile evlendiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Putin’in yakın bir arkadaşının medya şirketinde yönetici olarak çalışan aynı zamanda milletvekilliği de yapan Alina Kabaeva, parmağında alyans ile görüntülendi. 33 yaşındaki Kabaeva’nın kendisinden 31 yaş daha büyük olan Rus lider Vladimir Putin ile gizlice evlendiği ileri sürüldü.

Putin, 2014 yılında 31 yıllık eşinden ayrılmış, ayrılığı da Kabaeva’nın sebep olduğu iddia edilmişti.

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Rusya, Vladimir Putin,

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