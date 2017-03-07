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Saba Tümer’den Tropik Tatil Pozları

07 Mart, 2017 | 11:26

Saba Tümer’den Tropik Tatil Pozları

Ünlü sunucu Saba Tümer, Fransa’nın deniz aşırı topraklarından St Barths adasında tatilde…

Renkli kişiliğiyle bilinen ünlü sunucu Saba Tümer, en az kendisi kadar renkli tropik cennet St Barths adasında stresten uzak bir tatil geçiriyor.

Saba Tümer’den Tropik Tatil Pozları

Karayip denizinde bulunan tropik ada St Barths ‘da tatil yapan Saba Tümer, buradaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle ölümsüzleştiriyor.

Saba Tümer’den Tropik Tatil Pozları

46 yaşındaki başarılı sunucunun instagram sayfasına yüklediği fotoğraflarda, St Barths tatilinin bir hayli renkli geçtiği görülüyor.

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Saba Tümer, St Barths, tropik,

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