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Şampiyon Beşiktaş’ın En Medyatik İsimleri

07 Haziran, 2017 | 10:08

Şampiyon Beşiktaş

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın en medyatik isimleri de belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Süper Lig’i 77 puanla lider tamamlayan Karakartal iki sene üst üste şampiyon olma başarısını göstererek 15. Lig şampiyonluğuna ulaştı. Ligde oynadığı 34 maçta sadece 3 kez kaybeden siyah beyazlı ekip 23 galibiyet ve 8 beraberlikle sezonu tamamladı.

Ajans Press Şampiyon Beşiktaş’ın en medyatik isimlerini araştırdı. Lig başından bugüne detaylı medya incelemesinde Beşiktaş’ın başında ikinci yılında ikinci şampiyonluğunu kazanan Şenol Güneş 13 bin 930 habere konu olarak Beşiktaş’ın en medyatik ismi oldu.

Beşiktaş kulübü başkanı Fikret Orman ise 7 bin 188 haberde kendinden söz ettirmeyi başardı. Futbolcuların incelendiği medya incelemesinde ise Beşiktaş’ın en medyatik ismi, 7342 haberle Vincent Aboubakar oldu.

Golcü futbolcuyu ise sırasıyla Talisca (6648) ve Ricardo Quaresma (5843) izledi. Beşiktaş’ın bu sezon en fazla gol atan ismi Cenk Tosun da 5637 haberle kendine dördüncü sırada yer buldu. İlk 5’e girmeyi başaran son isimse Brezilyalı bek Adriano oldu. Yıldız futbolcu hakkında 4600 haber basına yansıdı.

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Beşiktaş, Şenol Güneş,

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