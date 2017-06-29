Seda Akgül Amerika’da
29 Haziran, 2017 | 13:05
Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Seda Akgül, Amerika tatilinde bikinili poz verdi.
Ünlü sunucu Seda Akgül, yaz tatilinde Amerika Turları tercih eden ünlüler kervanına katıldı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Seda Akgül, şu sıralar Miami sahillerinin keyfini sürüyor.
Dünyaca meşhur tatil şehri Miami’nin en ünlü plajlarından South Beach‘te beyaz bikinisiyle boy gösteren başarılı sunucunun Amerika günlerinin oldukça keyifli geçtiği görüldü.
Sadece Deniz Kum Güneş Değil
Miami, deniz kum güneş tatilinin yanı sıra renkli gece hayatı ve yaz boyunca devam eden eğlenceli etkinlikleriyle dünyanın en çok ilgi gören tatil bölgeleri arasında.
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