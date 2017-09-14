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Selena Gomez Ameliyat Oldu

14 Eylül, 2017 | 15:20

Selena Gomez böbrek nakli oldu.

Bugüne kadar sağlık sorunlarını gizleyen Selena Gomez, Instagram sayfasından böbrek nakli olduğunu duyurdu.

25 yaşındaki Selena Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı.

Selena Gomez, Instagram sayfasında ameliyat izlerini gösterdiği pozlarını da takipçileriyle paylaştı.

Genç yıldız takipçilerine şöyle seslendi:

“Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizlerle paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum.”

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