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Sıla Hamile İddiası

03 Ekim, 2017 | 13:39

Ünlü popçu Sıla’nın hamile olduğu iddia edildi.

Sıla geçen Nisan ayından bu yana oyuncu Ahmet Kural’la aşk yaşıyor.

Duymayan Kalmasın’ın haberine göre bir süredir Sıla’nın Suadiye’deki evinde beraber yaşayan çiften müjdeli haber geldi. İddiaya göre 37 yaşındaki Sıla hamile.

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Ahmet Kural, Duymayan Kalmasın, Sıla, Suadiye,

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