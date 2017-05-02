Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Sneijder İbiza’da Gece Kulübü Açıyor

02 Mayıs, 2017 | 14:18

Sneijder İbiza’da Gece Kulübü Açıyor

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder İbiza’da gece kulübü açıyor.

Wesley Sneijder’in sezon sonu Galatasaray ile yollarının ayrılacağının konuşulduğu şu günlerde yıldız futbolcu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Wesley Sneijder, İspanya’nın parti adası İbiza’da “Ultra Ultra” adlı bir gece kulübü açacak.

Hollandalı futbolcunun eşi Yolanthe Cabau’nun İbiza doğumlu olması ve ikilinin çocuklarıyla birlikte sık sık İbiza’ya tatile gitmesi bu kararın alınmasında etkili oldu. Sneijder ailesinin İbiza adasında bir evi bulunuyor ve Hollandalı yıldız burada ailesiyle vakit geçirmeyi çok seviyor.

Eğlencenin Merkezi İbiza Adası

İspanyol adaları arasında en renkli gece hayatına sahip İbiza için eğlencenin merkezi demek yanlış olmaz. David Guetta gibi dünyaca ünlü DJ’lerin yaz boyunca performans sergilediği İbiza, çılgın partileriyle biliniyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İbiza, ünlü isimlerin de sıklıkla tercih ettiği bir bölge. İbiza, sadece gece hayatıyla değil doğal güzellikleriyle de seyahat için en ideal rotalardan.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

Universal Music Publishing Group, Selda Bağcan ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladı.
Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

Yayınlanan 2 yeni KHK sonrası evlilik programlarının yasaklandığı konuşuluyordu. Peki Evlilik Programları gerçekten yasaklandı Mı?
Türkiye Rus Generali Konuşuyor

Türkiye Rus Generali Konuşuyor

Ardahan'da inşaat kazısı sırasında tabut içinde bulunan Rus general kısa sürede ülke gündemine oturdu.
Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu İzledi

Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu İzledi

Kraliyet Ailesi mensupları Londra Maratonunu izledi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.