02 Mayıs, 2017 | 14:18

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder İbiza’da gece kulübü açıyor.

Wesley Sneijder’in sezon sonu Galatasaray ile yollarının ayrılacağının konuşulduğu şu günlerde yıldız futbolcu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Wesley Sneijder, İspanya’nın parti adası İbiza’da “Ultra Ultra” adlı bir gece kulübü açacak.

Hollandalı futbolcunun eşi Yolanthe Cabau’nun İbiza doğumlu olması ve ikilinin çocuklarıyla birlikte sık sık İbiza’ya tatile gitmesi bu kararın alınmasında etkili oldu. Sneijder ailesinin İbiza adasında bir evi bulunuyor ve Hollandalı yıldız burada ailesiyle vakit geçirmeyi çok seviyor.

Eğlencenin Merkezi İbiza Adası

İspanyol adaları arasında en renkli gece hayatına sahip İbiza için eğlencenin merkezi demek yanlış olmaz. David Guetta gibi dünyaca ünlü DJ’lerin yaz boyunca performans sergilediği İbiza, çılgın partileriyle biliniyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İbiza, ünlü isimlerin de sıklıkla tercih ettiği bir bölge. İbiza, sadece gece hayatıyla değil doğal güzellikleriyle de seyahat için en ideal rotalardan.