Survivor Ünlüler Takımı Küba’da! Rüya Gibi Bir Gün Geçirdiler

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Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı! Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son günlerde yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Şampiyon Beşiktaş’ın En Medyatik İsimleri Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın en medyatik isimleri de belli oldu.

Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Dan Colen imzalı ‘Sakız’ tablosuna servet ödedi.