Survivor Ünlüler Takımı Küba’da! Rüya Gibi Bir Gün Geçirdiler
Survivor Ünlüler takımı kazandıkları Küba ödülüyle başkent Havana’da rüya gibi bir gün geçirdiler.
Survivor’da sezonun en iyi ödülü olarak Küba tatili ünlüler takımına yaradı. Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı özel jetle gittikleri Küba’da rüya gibi bir gün geçirdiler.
Küba’nın başkenti Havana’ya giden ünlüler, dünyaca meşhur klasik Küba otomobilleri ile şehir turu yapıp devrim kokan Havana sokaklarını gezdiler.
İlhan Mansız, Serhat Akın, Adem Kılıççı, Sabriye ve Sema’dan oluşan beşli, Küba sokaklarında dansçılara eşlik edip çocuklarla oyun oynadılar. Kadıköy boğası olarak bilinen Serhat Akın, Havana’da gördüğü boğa heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Survivor Ünlüler takımı muhteşem bir akşam yemeğinin ardından Küba gecelerinde bir hayli eğlenceli anlar yaşadılar. Yarışmacılardan Sabriye gittikleri mekanda dansıyla ilgi odağı olmayı başardı.
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