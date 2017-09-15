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Tacizden Kovuldu İddiası

15 Eylül, 2017 | 13:08

Mehmet Ali Erbil (60), Star’daki ‘Türk Malı’ dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.

Dizi setinde çalışan genç bir kızdan hoşlanan Mehmet Ali Erbil, kıza sürekli mesaj attı. Genç kız, olayı yapımcıya bildirdi. Erbil, ”Bu kızı kovun. Ya o ya ben” dedi. Yapımcı, Erbil’i yolladı.

İddiaya göre; Mehmet Ali Erbil yeni sezon çekimlerinin başlaması ile birlikte sette çalışan genç bir asistanı beğendi. Telefon numarasını bulup ardı ardına mesajlar gönderdi. Ama karşılık bulamadı.

Genç kız olan biteni yapım şirketine anlatınca kıyamet koptu. Mehmet Ali Erbil olayı inkar etti.

Mehmet Ali Erbil yapım şirketi Süreç Film’in patronlarına “Bu kızı kovun. Ya o, ya ben” diyerek rest çekti.

Şirket, asistan kızla yola devam kararı aldı. Mehmet Ali Erbil kadrodan ayrıldı.

Çarkıfelek’ten de ayrıldı

Diziyi bırakma nedeni olarak hastalığını bahane gösteren Mehmet Ali Erbil aynı kanalda sunduğu Çarkıfelek’ten de ayrıldı.

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Çarkıfelek, Mehmet Ali Erbil, Türk Malı,

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