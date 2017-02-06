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Tosic’in Eşinden Van Persie’ye Küfür!

06 Şubat, 2017 | 10:48

Tosic'in Eşinden Van Persie'ye Küfür!

Tosic’in eşi Jelena Karleusa, dev derbi sonrası Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie’ye küfretti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Vodafone Arena’da karşılaştı. Sahada yaşanan olaylar, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği maçın önüne geçerken gerginlik maç sonrası sosyal medyada da devam etti.

Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar ve Tosic’in kırmızı kart görmesi ile Sırp futbolcunun eşi Jelena Karleusa Twitter hesabından Van Persie’ye küfretti.

Hollandalı futbolcuya İngilizce küfreden Karleusa, “Onun bacağını kırın” ifadesini de kullandı.

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Beşiktaş, Jelena Karleusa, Tosic, Van Persie,

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