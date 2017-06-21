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Totti Ailesi Mykonos Tatilinde

21 Haziran, 2017 | 14:42

Totti Ailesi Mykonos Tatilinde

Roma’nın efsane kaptanı Totti, futbolu bıraktıktan sonraki ilk günlerini Mykonos tatili yaparak geçiriyor.

Yunan Adaları arasında en çok tercih edilen tatil bölgesi olan Mykonos, yazın gelişiyle dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya başladı.

40 yaşında, yıllardır formasını giyip kaptanlığını yaptığı Roma’ya ve futbola veda eden Francesco Totti, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan’ın Mykonos Adası ‘nda tatil yapıyor.

Totti Ailesi Mykonos Tatilinde

Ailesiyle birlikte Mykonos tatilinin keyfini süren Francesco Totti, gün boyu denizin tadını çıkarırken eşi Ilary Blasi de vaktinin büyük bölümünü güneşlenerek geçirdi.

Totti Ailesi Mykonos Tatilinde

Ünlü çift, çocukları Chanel, Cristian ve Isabela ile Mykonos adasında tam bir aile saadeti yaşıyor.

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Francesco Totti, Mykonos, Yunan Adaları,

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