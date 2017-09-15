Vatan Şaşmaz Ölmeden Önce Oğlunun Adını Koymuş

15 Eylül, 2017 | 12:40

Vatan Şaşmaz’ın ani ölümü ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğarken Tuğba Özay, ünlü sunucu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğba Özay, konuk olduğu UçanKuş TV’de yayınlanan “Canlı Masa” programında yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özay, “Vatan ölmeden bir gün önce eş Yasemin’le Ankara’ya gitmiş ve bir oğlu olacağını öğrenmiş. Vatan hemen annesine mesaj atmış. Babaannesi torunun Asil Şaşmaz’la tanış demiş” şeklinde konuştu.